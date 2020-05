Actualidade

O ciclone Amphan, o mais poderoso que se formou na Baía de Bengala no século XXI, já provocou a morte de pelo menos 84 pessoas na Índia e no Bangladesh, segundo dados oficiais hoje anunciados.

Na região indiana de Bengala Ocidental "morreram 72 pessoas, incluindo 15 em Calcutá" disse Mamata Barnerjee, chefe do governo do Estado de Bengala, o mais afetado pela passagem do ciclone, afirmando nunca ter visto "um desastre desta magnitude".

"Quase 99% do North 24 Parganas [distrito do sul de Bengala Ocidental] foram destruídos. Os danos são piores que os causados pelo coronavírus", afirmou.