Actualidade

O presidente executivo da Altice Portugal defendeu hoje que "é importante que haja investimento público" para garantir universalidade às redes de banda larga fixa e móvel (à Internet) ou, em alternativa, incentivos aos privados.

Alexandre Fonseca respondia a questões dos jornalistas numa conferência à distância, no âmbito da apresentação dos resultados da dona da Meo no primeiro trimestre deste ano, em que as receitas subiram 2,6% para 522 milhões de euros.

"É importante também ao Estado compreender que este investimento de vários milhões de euros que fomos fazendo ao longo dos últimos anos para infraestruturar o país [com fibra ótica], fazendo verdadeiro serviço público em alguns casos, tem agora de ser complementado", defendeu o executivo.