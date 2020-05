Covid-19

Mais de 90% dos 569 mil pedidos de moratória em contratos de crédito apresentados até final de abril foram aprovados, dois terços dos quais no âmbito da moratória pública e 28,56% relativos a crédito para habitação própria permanente.

Segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP), "até ao final de abril, os pedidos de adesão a moratórias de crédito abrangeram um total de 568.912 contratos de crédito", sendo que, "até essa data, as instituições aplicaram as medidas de apoio previstas nas moratórias a 514.750 contratos", representativos de 90,48% do total.

Os restantes 54.162 contratos corresponderam a situações que, nessa data, "estavam ainda em apreciação ou não preenchiam as condições definidas para acesso às moratórias", medida de apoio às famílias e empresas no âmbito da crise gerada pela pandemia da covid-19.