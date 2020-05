Covid-19

A maioria dos restaurantes de leitão da Mealhada já reabriu as portas, com lotações reduzidas e cuidados redobrados, mas com confiança reforçada pela inexistência de covid-19 entre proprietários e funcionários que realizaram os testes de despistagem.

"Está a correr melhor do que esperava, tendo em conta as previsões e o clima em que vivemos", disse à agência Lusa Filipe Castela, dono do Pedro dos Leitões, um dos mais conhecidos restaurantes de leitão da Mealhada.

Mais de 300 funcionários e proprietários dos mais de três dezenas de restaurantes de leitão já fizeram os testes de despistagem, realizados pelo Centro de Saúde local e pagos pela Câmara Municipal da Mealhada.