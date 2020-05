Covid-19

O número de infeções por covid-19 na Guiné-Bissau aumentou hoje para 1.109, registando-se seis vítimas mortais, divulgou hoje o Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) guineense.

Na atualização diária do boletim epidemiológico sobre a evolução da doença no país, o coordenador do COES, Dionísio Cumba, disse que o Laboratório Nacional de Saúde Pública testou 71 novas amostras, das quais 20 deram positivo.

"Com este, número aumentam os casos acumulados no país de covid-19 para 1.109. O total de recuperados mantém-se nos 42", disse o médico guineense, salientando que o número de vítimas mortais também se mantém em seis.