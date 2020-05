Covid-19

Uma em cada dez pessoas infetadas com a covid-19 em África está na Cidade do Cabo, África do Sul, o país do continente africano com mais casos do novo coronavírus.

O popular destino turístico no extremo sul de África tinha mais de 11.000 casos confirmados até hoje, representando 62% dos 18.000 casos da África do Sul e cerca de 10% dos 95.000 casos no continente.

Previa-se que a província de Gauteng, onde está localizada Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, e a capital, Pretória, fossem o epicentro da infeção do país devido à sua densidade populacional e níveis de pobreza, mas a Cidade do Cabo desafiou as previsões com elevados níveis de transmissão comunitária.