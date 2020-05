Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, propôs hoje um amplo diálogo para superar a crise económica provocada pelo novo coronavírus numa reunião com governadores, prefeitos e chefes das duas casas do Congresso.

"Devemos dar continuidade ao esforço de todos na busca de mitigar problemas e alcançar aqueles que são afetados por essa crise, cujo tamanho ainda não sabemos e que até agora deixou quase 19 mil mortes no país e quase 292 mil casos", disse Bolsonaro.

"Sabemos como isso machuca [afeta] o Brasil e o mundo inteiro", acrescentou o Presidente brasileiro.