Incêndios

O Governo aprovou hoje a criação do programa "Emparcelar para Ordenar", para aumentar a dimensão física e económica dos prédios rústicos em contexto de minifúndio, através de linhas de crédito bonificado e de subsídios não reembolsáveis aos proprietários.

O programa destina-se aos proprietários de "prédios rústicos localizados em territórios classificados como vulneráveis", que podem beneficiar de empréstimos bonificados pelo prazo máximo de 20 anos, até 100 mil euros com taxa de juro de 0,5% ou superior a 100 mil euros com taxa de juro de 1%, e de subsídios não reembolsáveis até 25% do valor do prédio, avançou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, no âmbito da aprovação, em Conselho de Ministros, do decreto-lei que cria o "Emparcelar para Ordenar".

No âmbito da aprovação de um conjunto de diplomas sobre floresta, que têm como objetivo tornar os territórios mais resilientes ao risco de incêndio, o Governo explicou que este programa de apoio ao emparcelamento rural simples visa aumentar a dimensão física dos prédios rústicos e, assim, aumentar a viabilidade e sustentabilidade económica das explorações, incrementar o ordenamento e gestão dessas mesmas áreas e, consequentemente, a resiliência dos territórios e a preservação e dinamização das atividades agroflorestais.