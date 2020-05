Actualidade

O defesa central Iván Marcano tem uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ser operado, revelou hoje o FC Porto, sem indicar o tempo de paragem do futebolista espanhol.

O habitual titular no eixo defensivo dos 'dragões' contraiu a lesão no treino desta manhã, no centro de estágios no Olival, numa altura em que a equipa treinada por Sérgio Conceição prepara o regresso à I Liga de futebol, depois da interrupção devido à pandemia de covid-19.

Na curta nota divulgada no site oficial do FC Porto na Internet, apenas é referido que o jogador, de 32 anos, vai "ser submetido a uma intervenção cirúrgica logo que estejam reunidas as melhores condições clínicas para o fazer".