Covid-19

O ministro do Ambiente garantiu hoje que "o acesso à praia é livre" e que o sinal vermelho é um aviso, mas não impede a entrada de pessoas, embora o "incumprimento reiterado" possa levar ao encerramento.

No briefing do Conselho de Ministros de hoje, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, foi questionado sobre as regras do acesso às praias devido à pandemia de covid-19 na época balnear.

"O acesso à praia é livre, o vermelho não significa nenhuma proibição de entrar na praia, significa que de facto as pessoas não devem ir para essa praia quando o sinal vermelho lhes é mostrado, mas não é uma nenhuma proibição. O acesso à praia é livre", assegurou.