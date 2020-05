Actualidade

O Governo aprovou hoje a estratégia nacional para o hidrogénio, que prevê investimentos de 7.000 milhões de euros "no horizonte 2030", levando a uma redução da importação de gás natural de 300 a 600 milhões de euros.

A estratégia para o hidrogénio foi aprovada em Conselho de Ministros, que hoje aprovou ainda o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, além de outros diplomas sobre a floresta, entre decretos-lei e resoluções, e o modelo de governação para a execução do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).

No dia em que foi ainda aprovado o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC), cuja primeira versão foi apresentada no final do ano passado, o Governo aprovou para consulta pública a Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2), com o objetivo de "introduzir um elemento de incentivo e estabilidade para o setor energético", segundo o comunicado do Conselho de Ministros.