Covid-19

O presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) defendeu hoje que estes dois setores de atividade sairão da pandemia "ainda mais frágeis", porque as respostas ao problema não poderão apagar "50 anos de crise" na gestão cultural.

Foi essa a perspetiva que Luís Chaby Vaz revelou numa entrevista tornada pública nas redes sociais do FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema, realizado todos os anos em Espinho, no distrito de Aveiro, e que agora tem em curso um ciclo dedicado à "nova realidade" do setor, depois da pandemia de covid-19, "O Estado Atual e Futuro da Indústria do Cinema no contexto nacional".

"Os nossos setores do cinema e do audiovisual já estavam frágeis e não é expectável que, num contexto de crise internacional, venhamos a sair disto muito mais reforçados. É o contrário: se já estávamos frágeis, mais frágeis vamos ficar", afirma o responsável