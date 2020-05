Actualidade

O número de pensionistas de velhice da Caixa Geral de Aposentações (CGA) atingiu quase 410 mil em 2019, o valor mais alto desde agosto de 2016, segundo relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP)divulgado hoje.

"No final de dezembro de 2019 o número de pensionistas de 'velhice e outros motivos' atingiu 409.789, o valor mais elevado desde agosto de 2016", pode ler-se no relatório do CFP sobre a evolução orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA) em 2019.

Segundo o organismo liderado por Nazaré Costa Cabral, "este pico poderá estar relacionado com a conclusão do final do processo de descongelamento de carreiras em dezembro de 2019", o que indica na prática que muitos trabalhadores terão ficado à espera da progressão na carreira e respetiva valorização salarial para pedirem a reforma.