O reagendamento de espetáculos afetados no período de proibição, até 30 de setembro por causa da covid-19, "não dá direito à restituição do preço do bilhete" ao consumidor, segundo as alterações à proposta de lei do Governo aprovadas hoje.

Esta é uma das clarificações introduzidas e aprovadas hoje, em sede de comissão parlamentar, na proposta de lei do Governo sobre a proibição, até 30 de setembro, de "festivais e espetáculos de natureza análoga", que ainda será votada em plenário hoje.

Fica, assim, clarificado que o consumidor não terá direito à devolução do preço do bilhete para os espetáculos que estavam marcados entre 28 de fevereiro e 30 de setembro de 2020, e que foram reagendados por causa da pandemia da covid-19.