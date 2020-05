Actualidade

O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15) considerou hoje incongruente a proposta do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) para resolver a crise política no país.

"O Madem-G15 considera que essa proposta de entendimento é incongruente, tem um problema de coerência e não pode contribuir para a busca de uma solução airosa para a crise política na Guiné-Bissau", afirmou Aristides Ocante da Silva, dirigente do Madem-G15.

Aristides Ocante da Silva falava aos jornalistas no parlamento nacional, onde decorreu hoje um encontro entre o Madem-G15 e o PAIGC, na sequência de um convite feito por aquele partido, vencedor das legislativas de março de 2019, às formações políticas com assento parlamentar para tentar encontrar uma solução para os problemas políticos do país.