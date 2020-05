Moçambique/Dívidas Ocultas

A procuradora-geral da República (PGR) moçambicana considera que o ex-ministro das Finanças Manuel Chang será absolvido nos EUA, se for extraditado para este país, no processo das 'dívidas ocultas', porque a justiça norte-americana não tem jurisdição sobre o caso.

"Se a decisão for no sentido de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos da América, o mesmo poderá ser restituído à liberdade", declarou hoje Beatriz Buchili, na Assembleia da República.

A PGR respondia a perguntas dos deputados sobre o processo de extradição do antigo ministro das Finanças, cuja custódia é disputada pela justiça moçambicana e norte-americana para julgamento no âmbito do processo das 'dívidas ocultas'.