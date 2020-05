Actualidade

O Partido da Renovação Social (PRS) disse hoje que não tem condições de estabelecer acordos com outros partidos, após um encontro com o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde sobre a situação na Guiné-Bissau.

"O PRS assinou um acordo de incidência parlamentar com o Madem-G15 [Movimento para a Alternância Democrática] e a APU [Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau]. O PRS não tem condições de estabelecer um acordo com outro partido neste momento", afirmou Certório Biote, vice-presidente do partido.

"Mas o acordo que assinámos está aberto a outros partidos políticos", acrescentou.