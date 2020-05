Covid-19

Itália registou 156 novos óbitos com covid-19, nas últimas 24 horas, um número um pouco menor do que no dia anterior, tendo agora uma contabilidade total de 32.486 mortos, segundo anunciou hoje a Proteção Civil.

O total de casos de contágio com o novo coronavírus, desde o início da pandemia, em 21 de fevereiro, é de 228.006, dos quais 642 nas últimas 24 horas, metade deles na Lombardia, a região italiana mais afetada pela pandemia.

As autoridades já registaram 134.000 casos curados e o total de casos ativos é agora de 60.960, quase 1.800 menos do que na quarta-feira.