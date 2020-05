Covid-19

A Vigília Cultura e Artes, criada para denunciar dificuldades no setor devido à pandemia, arrancou hoje no Porto com o primeiro turno de 10 manifestantes a criticar a tutela, por criar um "concurso" em vez dum "fundo de emergência".

"Aquilo que nós estamos a precisar é de um fundo de emergência e não de um concurso", reivindicou hoje o ator e encenador Rui Spranger, um dos elementos da comissão organizadora da vigília no Porto.

Rui Spranger alerta para a situação de muitos profissionais da Cultura, que só não estão a passar fome, porque "felizmente o meio está a mexer-se para ajudar esses profissionais", com a criação de cartão de compras, distribuição de cabazes com comida e dinheiro da Associação Cultural e Filantrópica.