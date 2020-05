Actualidade

As galerias de exposições de arte da Culturgest, em Lisboa e no Porto, vão reabrir no sábado com as exposições dedicadas a Álvaro Lapa e a Elisa Strinna, adaptadas às novas exigências de saúde pública, anunciou hoje a fundação.

Após dois meses de encerramento devido à pandemia covid-19, as duas galerias retomam as duas exposições que tinham patentes desde janeiro, e também a livraria nas instalações da capital vão reabrir aos visitantes, com uso obrigatório de máscara e limitação de entradas.

Na galeria de Lisboa, estará patente a exposição "Lendo Resolve-se: Álvaro Lapa e a literatura", com curadoria de Óscar Faria, centrada na relação de Álvaro Lapa (1939-2006) com a literatura, e que agora se estenderá até 26 de julho, em vez do encerramento em abril, inicialmente previsto.