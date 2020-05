Actualidade

O líder da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, disse hoje que há uma nova maioria no país e pediu a reabertura do parlamento para o demonstrar, com a aprovação do programa de Governo.

Nuno Nabian, que é também primeiro-ministro da Guiné-Bissau, nomeado pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, falava aos jornalistas na sequência de um encontro com o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), realizado no parlamento, em Bissau.

"Há uma nova maioria. A nossa posição foi clara. Disse que a APU não tem nada a ver com o PAIGC. O acordo foi rompido e a APU está em outro acordo", disse aos jornalistas Nuno Nabian, no final do encontro.