Covid-19

Os testes à covid-19 realizados aos 2.732 colaboradores e utentes dos 34 estabelecimento residenciais para pessoas idosas na Madeira deram todos resultados negativos, informou hoje a Secretaria da Saúde do arquipélago.

"No dia 21 de maio, foram rececionados os resultados dos últimos testes realizados no dia anterior e são todos negativos, perfazendo um total de 2.732 testes (1.369 utentes e 1.363 colaboradores)", diz a nota daquele departamento do governo madeirense.

O documento menciona que as últimas amostras foram colhidas no dia 20 de maio, no Lar de Gaula, na Casa Sagrada Família e Refúgio São Vicente de Paulo, num total de 113 pessoas (73 utentes e 40 colaboradores).