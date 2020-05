Covid-19

O ator Miguel Assis, do Teatro de Animação de Setúbal (TAS), afirmou hoje que há "mais de uma centena de profissionais setubalenses, ligados às artes e à cultura, que estão a enfrentar dificuldades económicas", devido à pandemia Covid-19.

"Só no TAS, na Cooperativa Cultural GATEM Espelho Mágico e no Teatro do Elefante são largas dezenas de atores, muitos dos quais são contratados, e recebem em função do trabalho realizado", disse Miguel Assis, acrescentando que também há muitos músicos em dificuldades, devido ao cancelamento de espetáculos para prevenir a propagação do novo coronavírus.

"A Câmara de Setúbal está connosco [TAS], mas não pode fazer muito mais do que o orçamento permite. O Governo - o Ministério da Cultura - está a assobiar para o lado e a fingir que nada se passa", frisou.