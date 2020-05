Actualidade

O Governo está disponível para reduzir as horas letivas presenciais no próximo ano letivo, disse hoje à Lusa o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, deixando um desafio às instituições para inovarem.

"Estes meses e o próximo ano letivo são períodos muito importantes para as instituições aprenderem a inovar. Estou aberto a fazer todas as mudanças no regime legal de graus e diplomas, para reduzir as horas letivas presenciais", disse à Lusa Manuel Heitor, à margem da apresentação do projeto 'Skills 4 pós-Covid - Competências para o futuro', na Biblioteca José Saramago do Politécnico de Leiria.

O governante socialista defendeu que é possível conjugar a parte presencial naquilo que é verdadeiramente necessário, "como trabalhos em grupo, processos de autoaprendizagem, o ensino baseado em projeto, que Leiria tem inovado bastante, com o ensino à distância".