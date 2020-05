Covid-19

A proposta de lei do Governo que estabelece a proibição da realização de "festivais e espetáculos de natureza análoga" até de 30 setembro foi hoje aprovada por maioria, em votação final global, no parlamento.

A proposta de lei "que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença covid-19 no âmbito cultural e artístico, festivais e espetáculos de natureza análoga", foi aprovada com os votos a favor do PS, PSD, PAN, BE e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. Sem votos contra, a proposta de lei contou com a abstenção do CDS, PCP, PEV e Iniciativa Liberal.

O diploma terá agora de ser promulgado pelo Presidente da República, e entra em vigor depois de publicado em Diário da República.