Actualidade

O presidente da Associação de Pescadores de Vila Praia de Âncora, em Caminha, disse hoje que "os acidentes e a morte espreitam" a cada saída e entrada no portinho pesca, que "não é desassoreado há vários anos".

"Os riscos que corremos a cada dia de faina são enormes. Há anos que não é feita qualquer dragagem e nunca foi feita uma intervenção de fundo no portinho de Vila Praia de Âncora. Fazem sempre desassoreamentos parciais que não resolvem o problema", afirmou hoje à agência Lusa, Vasco Presa.

O assoreamento no portinho de Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, que hoje conta com pouco mais de vinte embarcações de pesca tradicional e uma centena de pescadores, é um problema recorrente.