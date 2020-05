Actualidade

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) alertou hoje para a "tripla ameaça" sobre milhões de pessoas na África Oriental, confrontadas com pragas de gafanhotos, a pandemia de covid-19 e cheias mortíferas.

De acordo com os especialistas da FAO, uma nova e maior praga de gafanhotos, com milhares de milhões destes insetos, está em movimento na África Oriental, com alguns países a sofrerem as piores invasões em 70 anos.

Numa região que alberga cerca de 20% da população mundial que vive em insegurança alimentar, incluindo milhões de pessoas no Sudão do Sul e Somália, a doença provocada pelo novo coronavírus representa uma ameaça acrescida.