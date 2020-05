Covid-19

O parlamento aprovou hoje por unanimidade o projeto do PS que prolonga até 30 de setembro a proibição da suspensão do fornecimento de água, luz, gás e comunicações eletrónicas e as regras de resgate dos Planos Poupança Reforma (PPR).

O diploma, que por proposta do PS foi aprovado, numa votação única, na generalidade, especialidade e final global, prolonga os prazos de algumas das medidas de apoios às famílias que foram decretadas durante o estado de emergência e cujo prazo terminaria em breve.

De acordo com o diploma agora aprovado, não é permitida até ao final de setembro "a suspensão do fornecimento dos seguintes serviços essenciais", nomeadamente de água, energia elétrica, gás natural e comunicações eletrónicas.