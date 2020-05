Actualidade

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo, ocorrida hoje perto de Silveiras, concelho de Montemor-o-Novo (Évora), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte da GNR adiantou à agência Lusa que o óbito do homem, de 51 anos, condutor do motociclo, foi declarado no local.

Os feridos, de acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), são o outro ocupante do motociclo e uma mulher que conduzia o veículo ligeiro de passageiros.