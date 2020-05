Actualidade

O PS criticou hoje o que classificou como "reação nervosa" da administração do Novo Banco ao debate quinzenal, defendeu que esta tem de estar sempre disponível para prestar esclarecimentos no parlamento, mas demarcou-se da iniciativa do PSD.

O Conselho de Administração do Novo Banco lamentou hoje "profundamente" que a instituição continue a ser usada "como arma de arremesso político e/ou manobras político-mediáticas", depois das questões levantadas no debate quinzenal de quarta-feira.

"Não gostámos de ouvir essa expressão, quem não deve não teme, e a administração do Novo Banco deve estar sempre disponível para prestar esclarecimentos ao parlamento", defendeu o vice-presidente da bancada do PS João Paulo Correia, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.