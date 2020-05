Actualidade

A Liga de clubes vai debater a forma de governação do organismo em Assembleia Geral (AG), em 09 de junho, disse hoje à Lusa fonte de um dos 18 clubes da I Liga representados na reunião de presidentes.

Esta reunião magna da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai servir para discutir a governação do organismo liderado por Pedro Proença e apreciar o apoio anunciado para os clubes da II Liga, entre outros pontos da ordem de trabalhos que solicitados pelos emblemas profissionais, explicou à Lusa uma fonte de um outro clube.

No encontro de líderes, o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, pediu a demissão dos clubes que integram a direção da LPFP, anunciando que iria agir judicialmente caso o campeonato não chegue ao fim, depois de terem sido dadas garantias que iria acontecer, confirmaram à Lusa as duas fontes.