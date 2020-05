Actualidade

Os filhos de Jamal Khashoggi, jornalista saudita assassinado em 2018 no consulado da Arábia Saudita em Istambul, anunciaram hoje que perdoam os assassinos do pai.

"Nós, os filhos do mártir Jamal Khashoggi, anunciamos que perdoamos aqueles que mataram o nosso pai", escreveu na rede social Twitter Salah Khashoggi, filho do antigo jornalista do Washington Post, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Jamal Khashoggi, colaborador do jornal Washington Post e crítico do regime saudita, foi assassinado em outubro de 2018 no consulado de Riade em Istambul.