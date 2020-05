Actualidade

Pelo menos 43 pessoas morreram e 31 ficaram feridas num acidente de trânsito no estado de North Darfur, no oeste do Sudão, devido à colisão de um trator com um camião que transportava passageiros, foi hoje anunciado.

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira, quando o trator, vindo da área de Shingil Tobaya, no norte de Darfur, colidiu com o camião, por razões ainda desconhecidas, segundo um comunicado da polícia.

A mesma fonte acrescentou que há vários feridos graves e que estes foram transferidos de ambulância para o hospital Al Fashir.