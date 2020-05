Actualidade

A agência de notação financeira Fitch tem agendada para hoje uma pronúncia sobre o 'rating' da dívida portuguesa, depois de ter baixado a perspetiva de 'positiva' para 'estável' em 17 de abril devido à pandemia de covid-19.

Em 17 de abril, a Fitch reviu a perspetiva sobre a economia portuguesa de 'positiva' para 'estável', mas manteve o 'rating' em BBB, nível de investimento (acima do 'lixo').

"A revisão da perspetiva reflete o impacto significativo da pandemia global de covid-19 na economia portuguesa e a posição orçamental do Soberano [Estado]. É provável que o choque interrompa tendências anteriores de melhoria do crescimento económico, rácio da dívida pública face ao PIB [Produto Interno Bruto] e a resiliência no setor bancário", pronunciou-se então a Fitch, numa posição que não estava agendada no calendário oficial.