O dirigente socialista Porfírio Silva considera que o pior para o PS é só ter disponível na sua área um candidato "populista" e, em outro plano, aponta "desequilíbrios de regime" num apoio a Marcelo Rebelo de Sousa.

Estas posições foram hoje defendidas por Porfírio Silva, membro do Secretariado Nacional do PS, durante a reunião da Comissão Política do seu partido, numa intervenção em que disse concordar com o líder socialista, António Costa, de que a prioridade deste partido "deve ser a recuperação económica e social do país", ressalvando que, para isso, são necessárias condições políticas.

No seu discurso, segundo membros da Comissão Política do PS, Porfírio Silva, também vice-presidente da bancada socialista, pronunciou-se sobre os riscos de um crescimento da extrema-direita nas próximas eleições presidenciais.