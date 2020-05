Actualidade

Porto, 22 mai 2020 (Lusa) - O impacto do teletrabalho no ambiente está longe de se resumir às emissões poluentes e precisa de uma "visão integrada" sobre socialização, trabalho em equipa, tempo livre, novos gastos energéticos e deslocações diferentes, alerta a associação ambientalista Zero.

"O teletrabalho não são só as emissões poluentes. As conclusões de alguns estudos mostram um benefício ambiental e financeiro, mas é precisa uma visão integrada. Vários fatores devem ser equacionados. O ganho ambiental nas deslocações para o trabalho só é válido se o dinheiro poupado não for aplicado noutras viagens, ou seja, noutras emissões poluentes", avisa o presidente da Zero, Francisco Ferreira.