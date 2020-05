Covid-19

O Reino Unido vai impor uma quarentena de 14 dias às pessoas que cheguem do estrangeiro para tentar travar a transmissão da covid-19, confirmou hoje o ministro da Irlanda do Norte, Brandon Lewis.

A medida visa "proteger a saúde das pessoas e manter o nível do R [taxa de transmissão] baixo e o mais perto de zero nas próximas semanas e meses", afirmou à BBC Radio 4.

Os detalhes da medida vão ser divulgados esta tarde pela ministra do Interior, Priti Patel, na conferência de imprensa diária do governo sobre a crise da pandemia covid-19 no país.