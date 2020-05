Covid-19

O endividamento do Governo britânico alcançou os 62.100 milhões de libras (68.746 milhões de euros) em abril, um valor mensal recorde e explicado pelos fortes gastos do Estado no combate a covid-19, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Segundo o gabinete de estatísticas do Reino Unido (ONS), o endividamento do setor público - que exclui os bancos nacionalizados - foi 51.100 milhões de libras (56.559 milhões de euros) mais elevado do que em abril de 2019.

O valor é também significativamente mais elevado do que o previsto pelos analistas, que tinham estimado um endividamento de 30.700 milhões de libras (33.970 milhões de euros) para esse período, refere a agência France Presse (AFP).