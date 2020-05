Actualidade

A Rússia anunciou hoje que vai manter-se como membro permanente do Tratado de Céus Abertos (Treaty on Open Skies, em inglês), que permite verificar os movimentos militares e as medidas de limitação de armamento, apesar da retirada dos Estados Unidos do acordo.

O presidente norte-americano, Dolnald Trump, renunciou na quinta-feira ao tratado, que integra 34 países desde 2002, acusando Moscovo de violação do acordo.

Os países membros do tratado e que fazem parte da Aliança Atlântica devem reunir-se hoje de emergência para analisar a retirada dos Estados Unidos.