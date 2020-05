Covid-19

As vendas a retalho do Reino Unido caíram 18% em abril, a maior queda mensal de sempre devido às medidas de confinamento contra a pandemia da covid-19, com uma queda de mais de 50% para as compras de vestuário.

Trata-se de uma queda acentuada num mês de vendas, que já tinham caído 5,2% em março em relação a fevereiro, num período que incluiu apenas a primeira semana de confinamento introduzida em 23 de março no Reino Unido e que permaneceu em vigor durante todo o mês de abril, informou hoje o gabinete de estatísticas (ONS).

Todos os setores da economia registaram uma queda das vendas em abril, com o fecho generalizado das lojas, excluindo alimentação ou de venda de bens considerados essenciais.