Actualidade

O líder supremo iraniano, o 'ayatollah' Ali Khamenei, declarou hoje que lutar pela "libertação da Palestina" é um "dever islâmico", num contexto de escalada verbal com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"O objetivo desta luta é a libertação de todas as terras palestinianas" e "o regresso de todos os palestinianos ao seu país", adiantou Ali Khamenei, num discurso a propósito do tradicional "Dia de Al-Quds (Jerusalém em árabe)".

Criado depois da Revolução Islâmica em 1979, o "Dia de Al-Quds" é assinalado todos os anos na última sexta-feira do mês de jejum do Ramadão, em solidariedade com os palestinianos.