Actualidade

A Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco (ADACB) defendeu hoje que as ajudas à agricultura familiar "devem chegar rapidamente" aos agricultores e exigiu "a concretização urgente" do regadio ao sul da Gardunha.

Numa carta aberta endereçada à ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, que visita hoje o concelho do Fundão, para acompanhar a apanha da cereja, na qual vai participar, a ADACB defende o apoio aos produtores da região vítimas de prejuízos provocadas por condições climatéricas adversas.

"A ADACB, considerando a situação do setor agrícola, defende ainda mais investimentos nos regadios tradicionais, concretização urgente do regadio a sul da Gardunha e alargamento do regadio da Cova da Beira, apoios aos agricultores para a limpeza dos espaços florestais e garantia de acesso dos pequenos produtores e suas organizações à linha de apoio à economia - covid-19", lê-se no documento.