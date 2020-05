Actualidade

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, afirmou hoje que tem a ambição de fazer de Leiria "um concelho sempre jovem", numa mensagem transmitida 'online'.

No seu primeiro discurso no Dia do Município como presidente da Câmara (o anterior autarca foi eleito deputado em outubro de 2019), Gonçalo Lopes afirmou que tem a "ambição de fazer de Leiria um concelho sempre jovem, em determinação, energia, espírito e ideais".

O autarca tem como visão "um concelho que se reinventa e que ousa dizer, a quem passa, que o passado, tão bem retratado por este castelo [local onde foi gravada a mensagem], é apenas uma amostra daquilo que se pode fazer no futuro".