Covid-19

O número de casos confirmados de covid-19 em Portugal era de 29,1 por cada 10 mil habitantes na quarta-feira, um aumento de 12% em relação a 06 de maio, segundo dados do INE divulgados hoje.

"O número de casos confirmados com a doença covid-19 por 10 mil habitantes foi acima do valor nacional em 53 municípios", refere também a publicação do Instituto Nacional de Estatística (INE) "Covid-19: Uma leitura territorial do contexto demográfico e do impacto socioeconómico".

Na região Norte, 36 municípios registaram um valor acima do valor nacional, destacando-se o conjunto de municípios contíguos da Área Metropolitana do Porto com mais de 50 casos confirmados por 10 mil habitantes: Valongo, Matosinhos, Maia, Gondomar, Porto, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia.