O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, considerou hoje que discutir agora as eleições presidenciais é "extemporâneo e até insultuoso", e recusou apontar um calendário para o partido debater o assunto.

No final de uma visita a uma pastelaria emblemática de Odivelas (Lisboa), e questionado também sobre o regresso do ex-líder do CDS-PP Manuel Monteiro ao partido, Francisco Rodrigues dos Santos salientou que o caminho deve ser "alargar e não estreitar".

"Quem quer conquistar o futuro tem de saber somar o passado e não excluir ninguém: procurarei que o CDS tenha respeito integral pela sua história e que ninguém se sinta a mais", afirmou.