Covid-19

As vendas dos grandes eletrodomésticos subiram 11,1% no primeiro trimestre, face a igual período de 2019, para 151 milhões de euros, de acordo com dados da GfK hoje divulgados.

"Os bens de consumo eletrónicos registaram uma 'performance' positiva no primeiro trimestre de 2020", refere a GfK, em comunicado.

No período em análise, "a categoria que regista o maior crescimento é a dos grandes eletrodomésticos (11,1%), com uma faturação de 151 milhões de euros, seguida pelos pequenos eletrodomésticos (8,6%), com 72 milhões de euros", acrescenta.