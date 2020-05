Actualidade

Os lucros da banca deverão permanecer sob pressão a médio e longo prazos, de acordo com um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) hoje divulgado, que analisou o setor bancário de nove países.

"Pressões sobre os lucros dos bancos deverão persistir no médio e longo prazos, mesmo quando a economia mundial começar a recuperar do choque atual" da pandemia de covid-19, pode ler-se no capítulo 4 do Relatório Mundial de Estabilidade Financeira, hoje divulgado, que analisou o setor bancário de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Suíça, Suécia e Japão.

O relatório classifica os países entre economias do Atlântico Norte (Canadá, Estados Unidos e Reino Unido), as grandes economias da zona euro (Alemanha, França e Itália), e as economias com baixas taxas de juro (Suíça, Suécia e Japão), mas antecipa dificuldades para todos os setores bancários nos próximos cinco anos, de acordo com a simulação feita pelo FMI, devido ao ambiente de baixas taxas de juro.