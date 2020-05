Covid-19

A proporção de jovens adultos que morrem devido à covid-19 no Brasil é superior à maioria da Europa, principalmente entre a população mais pobre, com maior dificuldade em respeitar o distanciamento social, segundo dados oficiais.

No Brasil, um país com 210 milhões de habitantes cuja idade média da população é muito menor do que na Europa, 69% das pessoas que morreram de covid-19 tinham mais de 60 anos, face a 95% na Espanha ou na Itália, de acordo com os últimos relatórios oficiais.

Essa diferença é explicada, em primeiro lugar, pela pirâmide etária: apenas 13,6% dos brasileiros têm mais de 60 anos, comparado com 25% em Espanha e 28% em Itália. Mas outros fatores entram em jogo.