Actualidade

O presidente da Turismo do Centro alertou hoje o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para a necessidade de reparar rapidamente as estradas de acesso às praias fluviais mais procuradas no centro do país.

"As acessibilidades a muitas das joias naturais do centro do país, sob responsabilidade do ICNF, estão num estado deplorável, pondo em causa o esforço que está a ser feito por todos para promover o turismo interno, sobretudo em territórios de baixa densidade", queixa-se Pedro Machado.

O presidente da Turismo do Centro dá como exemplo o acesso à Lagoa do Vale do Rossim, "um pequeno paraíso" na Serra da Estrela, situada entre os concelhos de Seia, Manteigas e Gouveia.