A Assembleia Nacional angolana aprovou hoje, por unanimidade, a Lei de Proteção Civil, com melhorias, para que medidas tomadas pelo Presidente não coloquem em causa "direitos, liberdades e garantias dos cidadãos".

O diploma legal, que altera a Lei de Base da Proteção Civil, foi aprovado com 190 votos a favor, sem votos contra nem abstenções.

Após a aprovação, foram feitos pedidos de declarações de votos, tendo o deputado do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), Tomás da Silva, considerado a necessidade de atualização e conformação do sistema da proteção civil à Constituição da República de Angola, que foi assumida pelo seu grupo parlamentar, "não somente como uma questão meramente de natureza jurídico-constitucional, mas também como um assunto e desafio importantíssimo e urgente de interesse nacional".